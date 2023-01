Una nuova tragedia scuote il mondo dello sport italiano: si è spento nelle scorse ore all’età di 52 anni Donato Ranni, noto dirigente sportivo in diverse realtà del territorio di Chieti.

L’uomo si è spento alle ore 19 di giovedì 12 gennaio proprio all’ospedale di Chieti a causa di un tumore scoperto circa un anno fa.

Ranni era stato in passato presidente del Carunchio 2010, una squadra della zona che nel 2015 era stata allenata anche da Gianluca Vialli, il compianto ex calciatore e allenatore scomparso lo scorso 6 gennaio dopo aver combattuto, proprio come lui, una lunga battaglia contro un tumore al pancreas.

La squadra fu allenata da Vialli insieme a Lorenzo Amoruso nella cornice del programma televisivo Squadre da incubo, trasmesso su TV8.

Numerosi i messaggi social apparsi online in omaggio a Ranni, molti dei quali hanno fatto riferimento alla stessa tragica sorte che l’uomo ha condiviso con il suo amico Gianluca Vialli. Qui potete recuperare l’omaggio dell‘ASD Torrebruna:

La tua partenza ci lascia un grande vuoto, ma vogliamo ricordarti festante e sorridente come sei sempre stato in vita. Il tuo impegno ha permesso di unire due società da sempre rivali, di far crescere il nostro gruppo di amici e di dare una mano ai più deboli anche e soprattutto al di fuori del calcio. È per questo e per altre mille ragioni che, come recita quella canzone che amavamo cantare insieme, “ti porteremo per sempre nel nostro cuor”. Ci mancherai, Donato.