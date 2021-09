Agrigento, 18enne perde la vita in un incidente stradale a Lucca Sicula

Tragedia a Lucca Sicula in provincia di Agrigento dove un 18enne è morto dopo che l'auto guidata da un coetaneo è precipitata giù da un burrone.

L’ennesima giovane vittima ha perso la vita sulle nostre strade. Gian Vito Pio di Leo, giovane di 18 anni di Lucca Sicula in provincia di Agrigento è deceduto dopo che, l’auto sulla quale viaggiava insieme ad altri tre ragazzi, è precipitata giù da un burrone.

Stando a quanto riporta ANSA gli altri tre giovani sarebbero rimasti feriti. mentre uno di loro sarebbe in condizioni critiche. Non sarebbero per il momento chiare le dinamiche dell’incidente. In corso le indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Burgio.

incidente stradale Lucca Sicula, la vicenda

Sarebbero per il momento diversi i nodi legati alla vicenda che è avvenuta nella notte di domenica 5 settembre poco prima delle ore 3.30 del mattino.

Stando a quanto riportano prime informazioni, il veicolo stava viaggiando lungo la strada provinciale 24, all’altezza del tratto stradale che collega Lucca Sicula a Burgio (Contrada Dragotto). Per cause che sarebbero al momento al vaglio della compagnia di Carabinieri di Sciacca, il veicolo sarebbe precipitato giù da un burrone. Nel violento impatto non sarebbero stati coinvolti altri veicoli.

incidente stradale Lucca Sicula, i soccorsi

Le operazioni di soccorso per trarre in salvo i giovani sarebbero state particolarmente delicate.

Sul posto sarebbero intervenute tre ambulanze del 118, i Carabinieri della Stazione di Burgio e una squadra di vigili del fuoco. Stando a quanto riportano le testate locali, i rilievi eseguiti sul luogo dell’incidente stradale e le successive indagini sono state coordinate dalla Procura di Sciacca che sarebbe al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. A nulla sarebbero valsi invece gli sforzi per salvare il 18enne. Gli operatori sanitari non avrebbero quindi potuto fare altro se non dichiararne il decesso.

incidente stradale Lucca Sicula, il giovane aveva compiuto gli anni lo scorso maggio

Nel frattempo il conducente del veicolo, anche lui residente di Lucca Sicula, sarebbe stato ricoverato presso l’ospedale “Giovanni Paolo II” dove – scrive AgrigentoNotizie – sarebbe stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

A seguito della morte della giovanissimo Gian Vito l’amministrazione comunale di Lucca Sicula, si è unita al dolore della famiglia scrivendo un messaggio di cordoglio sul profilo istituzionale di Facebook: “Il Sindaco, la Giunta e il consiglio comunale si uniscono al dolore della famiglia per la triste perdita del giovane Gianvito Pio. Il Sindaco Avv. Salvatore Dazzo”. Il giovane aveva compiuto 18 anni soltanto lo scorso maggio.