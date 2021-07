Aida Yespica furiosa per gli audio di Perez: “Su di me notizie infamanti”

Aida Yespica ha minacciato azioni legali per via dello scandalo che l'ha travolta a causa degli audio attribuiti a Perez.

Aida Yespica ha fatto sapere che intraprenderà le vie legali per i contenuti audio – attribuiti al presidente del Real Madrid Perez – contenenti informazioni infamanti su di lei.

Aida Yespica minaccia azioni legali

Attraverso i suoi legali Aida Yespica ha duramente replicato contro la vicenda che la vede coinvolta nelle ultime ore.

In rete sono emersi infatti alcuni file audio attribuiti al presidente del Real Madrid, dove si sente parlare Perez di alcuni fatti riguardanti il calciatore Mourinho. “Ha lasciato la sua fidanzata per un’altra donna, una modella di Milano”, si sente dire al presidente nei contenuti audio, e ancora: “Mourinho si avvicinò a Ozil e gli disse che quella ragazza se l’erano fatta tutti i giocatori dell’Inter, quelli del Milan e pure i rispettivi staff tecnici”.

In rete si è rapidamante sparsa la voce che la “modella di Milano” altri non fosse che Aida Yespica, la quale ha replicato smentendo categoricamente la vicenda: “Le suddette notizie non corrispondono alla verità, ed hanno contenuto gravemente offensivo e diffamatorio. Depositerò anche denuncia- querela innanzi la competente procura della Repubblica chiedendo la punizione di tutti i soggetti che verranno ritenuti responsabili”, ha fatto sapere la modella in una lettera resa pubblica dai suoi legali.

Aida Yespica: la vita privata

La vita privata di Aida Yespica è stata piuttosto travagliata: dal 2007 al 2009 è stata sposata con il calciatore Matteo Ferrari, padre di suo figlio Aron. In seguito, nel 2012, la modella ha sposato a Las Vegas l’avvocato Leonardo Gonzales e nel 2013, una volta ottenuta la separazione, si è legata sentimentalmente al finanziere Roger Jenkins, da cui si è separata nel 2016. Dopo una lunga e importante storia con Geppi Lama nel 2020 Aida Yespica ha svelato di essere legata ad una donna famosa nel modno dello spettacolo, ma non ha svelato la sua identià.

Aida Yespica: il figlio

Aida Yespica è estremamente legata a suo figlio Aron, rimasto per molto tempo a vivere con suo padre Matteo Ferrari negli States. “Ho fatto molti errori nei confronti di mio figlio. Nel corso degli anni mi sono accerchiata di persone cattive, mi fido troppo delle persone. Ho subito delle truffe e ho dovuto lasciarlo a suo padre perché era l’unica persona di cui mi fidavo”, ha raccontato la modella in merito a suo figlio.