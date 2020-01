Aida Yespica: “Ho avuto una relazione con una donna famosa”

Aida Yespica non smette mai di stupire: la showgirl ha confessato che nel suo passato si celerebbe una liaison con una donna molto famosa.

Aida Yespica si è confessata senza freni, e ha rivelato che in passato avrebbe avuto una relazione con una donna molto famosa della televisione: di chi si sarà trattato? La showgirl ha detto che la relazione sarebbe finita per gelosia.

Aida Yespica: la relazione con una donna

A sorpresa Aida Yespica si è confessata senza peli sulla lingua: la bella top model Venezuelana ha rivelato che nel suo passato ci sarebbe stata una storia d’amore con una donna molto famosa, e che lei non ne farebbe mai il nome neanche sotto tortura. Le due avrebbero avuto una storia d’amore molto intensa, ma la liaison sarebbe naufragata per problemi di gelosia connessi proprio al fatto che si sarebbe trattato di un personaggio estremamente conosciuto. “In quel momento ero molto piccola, non lo rifarei”, ha dichiarato, aggiungendo anche che con la sua ex fiamma avrebbe mantenuto buoni rapporti d’amicizia e che continuerebbe a vederla nonostante sia passato molto tempo.





Aida Yespica oggi ha trovato la serenità accanto all’imprenditore Geppy Lama, con cui la relazione tra alti e bassi prosegue ormai da anni.

La showgirl ha già un figlio, Aron Ferrari, avuto durante la sua relazione con Matteo Ferrari. Sull’eventualità di avere un altro bambino la modella si è detta pronta e felice, ma ha dichiarato che con Geppy vuole capire meglio come proseguiranno le cose: “Abbiamo vissuto un tira e molla per tre anni. Prima di costruire una famiglia voglio vedere bene come va”, ha puntualizzato.