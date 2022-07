Alessandra Celentano da giovane: la professoressa di Amici mostra alcune foto inedite del passato.

Alessandra Celentano è una delle prof più temute di Amici di Maria De Filippi. Mentre nel talent si mostra piuttosto tagliente, nella vita privata riesce ad essere sia divertente che profonda. Com’era la professoressa da giovane? E’ stata lei stessa a mostrare sui social qualche scatto del passato.

Alessandra Celentano da giovane

Tramite il suo profilo Instagram, Alessandra Celentano ha deciso di mostrare ai fan alcuni scatti che la ritraggono quando era giovane. Classe 1966, la professoressa di Amici di Maria De Filippi è ancora oggi una bellissima donna. Pertanto, non stupisce vedere che, anche agli esordi della sua carriera, era piuttosto attraente. Le fotografie condivise su IG risalgono ad oltre 20 anni fa, quando era una ragazza spensierata e allegra.

Com’era la prof di Amici?

Negli scatti di un tempo, la Celentano sfoggia look tipici degli anni Ottanta/Novanta. Non solo nell’abbigliamento, anche nel make-up e nell’hair style. Alessandra ha i capelli lunghi, ricci e molto vaporosi. I lineamenti del viso, però, sono gli stessi che vediamo oggi. Questo dettaglio dimostra che la prof di Amici non ha mai fatto ricorso alla chirurgia estetica.

Il pensiero di Alessandra Celentano

Come mai Alessandra ha voluto condividere con i fan questo momento revival? E’ stata lei stessa a spiegarlo. A didascalia degli scatti ‘da giovane’, ha scritto:

“La capacità di apprezzare ogni attimo della vita! Da giovani non ci si accorge del tempo che passa in fretta e ci si sofferma poco sulle cose importanti, quelle che poi non tornano più. È un ciclo normale, ma noi adulti possiamo attenzionare i giovani ad apprezzare il più possibile e insegnargli ad essere sempre più grati, soprattutto delle piccole cose alle quali spesso non si dà peso. Io ho imparato!”.