Alessandro Cecchi Paone contro Barù: “Ha detto una frase intollerabile”

Alessandro Cecchi Paone contro Barù: secondo il giornalista, il nobile toscano deve essere squalificato.

Alessandro Cecchi Paone si è scagliato contro Barù, concorrente molto discusso del GF Vip. Il giornalista lo ha accusato di aver pronunciato una “frase intollerabile” nei riguardi di una delle voci più belle del panorama musicale italiano.

Alessandro Cecchi Paone contro Barù

Tramite la rubrica che segue sul settimanale Nuovo Tv, Alessandro Cecchi Paone ne ha approfittato per dire la sua su Barù. Un lettore gli ha chiesto il suo pensiero sulla frase che il nobile toscano ha riservato alla cantante Noemi: “Ha insultato Noemi violentemente. Si vanta di essere un nobiluomo, ma perché non è espresso in maniera diversa?“. Il giornalista, senza giri di parole, ha risposto:

“Ha detto una frase intollerabile! Chieda scusa o venga escluso! Frase degna di un torturatore”.

La reazione di Noemi alla frase di Barù

Ma cosa aveva detto Barù in merito a Noemi? Ascoltando l’ultima canzone che l’artista dai capelli rossi ha presentato al Festival di Sanremo 2022, il nipote di Costantino Della Gherardesca, ha esclamato:

“Le devono tagliare le corde vocali“.

Noemi è stata informata sull’uscita poco felice e, da grande signora, ha replicato:

“Non si può piacere a tutti, ma come mai tutta questa violenza?”.

Barù: un personaggio molto discusso

Senza ombra di dubbio, Barù è un personaggio molto discusso del GF Vip.

A qualcuno piace, mentre altri lo reputano eccessivamente sopra le righe. Il suo umorismo inglese può essere paragonato a quello di Filippo Nardi. Peccato che quest’ultimo, per frasi simili, venne cacciato dal reality più spiato d’Italia.