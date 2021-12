GF Vip, Soleil ha bestemmiato? Filippo Nardi ha scritto alla produzione

Soleil ha bestemmiato al GF Vip? Molti utenti del web hanno notato la sua esternazione in inglese e ora è intervenuto anche Filippo Nardi.

Soleil ha bestemmiato al GF Vip? Molti utenti del web hanno notato la sua esternazione in inglese e ora è intervenuto anche Filippo Nardi, che ha deciso di scrivere direttamente alla produzione.

GF Vip, Soleil ha bestemmiato?

Soleil Sorge sembra aver pronunciato una bestemmia al Grande Fratello Vip.

Sul web lo hanno notato in tanti, anche se la sua esternazione è stata fatta in inglese. Ci sono molti utenti che la difendono e la proteggono, mentre altri continuano ad attaccarla e a chiedere la squalifica. Molte persone continuano ad insinuare che la Sorge venga spesso protetta da Alfonso Signorini e dalla produzione e questa potrebbe essere una di quelle occasioni. Sulla vicenda è intervenuto anche un ex concorrente del reality show, ovvero Filippo Nardi.

GF Vip, Soleil ha bestemmiato? La frase incriminata

Nella scena in questione, Soleil si trovava insieme a Maria Monsé, quando improvvisamente ha pronunciato quella che a tutti è sembrata una bestemmia. “Oh my f…ing G.d“, la cui traduzione viene ovviamente interpretata come una frase particolarmente blasfema. Ci sono tantissime persone che stanno chiedendo la squalifica, soprattutto tenendo conto che negli anni passati alcuni concorrenti sono stati eliminati per molto meno. Altri, invece, giustificano la concorrente, sostenendo che essendo lei madrelingua inglese, sa che negli Stati Uniti il concetto di bestemmia non esiste.

Una teoria che fa acqua da tutte le parti, visto che la bestemmia esiste in quasi tutte le confessioni cristiane, non solo cattoliche, comprese quelle degli Stati Uniti.

GF Vip, Soleil ha bestemmiato? L’intervento di Filippo Nardi

Sulla questione, che da qualche giorno sta animando il web, è intervenuto anche l’ex gieffino Filippo Nardi, anche lui madrelingua inglese e squalificato dalla passata edizione del GF Vip per alcune espressioni sessiste nei confronti di Maria Teresa Ruta.

Il dj ha condiviso il video della squalifica di Fausto Leali, scrivendo “il regolamento è uguale per tutti“. Ha deciso poi di scrivere direttamente alla produzione sui profili social ufficiali del GF Vip, attaccando Soleil e sottolineando che la sua è una bestemmia. “Da madrelingua inglese mi sento in dovere di tradurre una frase della signorina Soleil (detta Nuvoleil) visto che nell’edizione precedente persone sono state squalificate per molto meno: ‘oh my fu…ng G.d!’ = “oh mio fo…to D.o’. A me sembra una bestemmia (anche se detta in inglese). Voi cosa ne pensate? (scommetto che non succederà nulla)“.