Alessia Marcuzzi fa la verticale in spiaggia: addominali perfetti anche a 50 anni.

Alessia Marcuzzi si sta godendo le vacanze a Formentera, prima di tornare in tv con il suo programma. La conduttrice, da sempre molto sportiva, ha mostrato i suoi addominali: i fan sono sconvolti.

Alessia Marcuzzi: addominali da urlo a 50 anni

Cinquant’anni e ne dimostra venti: stiamo parlando di Alessia Marcuzzi. La conduttrice, che nella stagione televisiva 2023/2024 è stata confermata in Rai, si sta godendo una vacanza a Formentera e condivide con i fan alcuni momenti divertenti o rilassanti. In uno dei suoi ultimi contenuti, la Pinella si è mostrata mentre fa la verticale: gli addominali sono da urlo.

Alessia Marcuzzi fa la verticale

Ad aver catturato l’attenzione dei fan, oltre alla verticale perfetta, sono stati gli addominali. Alessia Marcuzzi ha un corpo perfetto e il suo ventre è davvero scolpito, sembra quasi disegnato, come se non avesse vissuto due gravidanze. I seguaci, neanche a dirlo, le hanno fatto i complimenti per la sua forma fisica.

Alessia Marcuzzi: standing ovation dai fan

“Mood” e una emoticon che pratica yoga: questa la didascalia al video di Alessia che fa la verticale sulla spiaggia. La Pinella appoggia il peso del suo corpo sulla testa, resta ferma per alcuni secondi e poi torna in posizione seduta, abbassando le gambe una alla volta. Tra i tanti commenti, si legge: “Ma che fisico ha la Marcuzzi? Corpo da urlo“, oppure “Sei veramente uno spettacolo della natura“, o ancora “Sei bellissima anche a testa in giù“.