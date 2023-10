Sfogo amaro da parte di Alex Belli contro Tale e Quale Show. L’ex gieffino, che attualmente è concorrente del format di Carlo Conti, sostiene che il programma abbia perso lo spirito iniziale.

Alex Belli contro Tale e Quale Show

Alex Belli è uno dei concorrenti di Tale e Quale Show 2023, ma sembra che non stia apprezzando in tutto e per tutto il programma. A suo dire, il format di Carlo Conti ha perso quello che era “lo spirito iniziale“, motivo per cui bisognerebbe rivedere il regolamento. Così com’è studiato, infatti, non garantisce la parità tra concorrenti.

Le accuse di Alex Belli a Tale e Quale Show

Via Twitter, Alex Belli ha parlato così di Tale e Quale Show:

“Piccola considerazione… A Ballando con le stelle da regolamento se sei un ballerino professionista non puoi partecipare al programma, idem Masterchef. Se hai fatto il cuoco professionista non puoi accedere al programma perché sarebbe tutto molto facile. Un po’ come la Pubblicità del Super Enalotto… non è polemica è solo una riflessione…”.

In effetti, non ha tutti i torti. Nell’edizione del talent attualmente in onda, infatti, ci sono tra i concorrenti due cantanti professionisti, ossia Lorenzo Licitra e Gaudiano.

Tale e Quale Show: i fan si schierano con Alex Belli

Lo sfogo di Alex Belli ha trovato il sostegno dei fan, che si sono detti assolutamente d’accordo con lui. Ad uno dei seguaci, tra l’altro, ha voluto rispondere chiarendo ancora meglio la sua posizione: