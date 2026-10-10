Le piogge torrenziali hanno causato inondazioni e frane a Las Condes, obbligando oltre mille abitanti a lasciare le proprie abitazioni.

Il quartiere di Las Condes situato nella parte orientale di Santiago del Cile, è stato colpito da una serie di inondazioni improvvise e frane di fango nella mattinata del 10 ottobre 2026. Le precipitazioni intense, registrate nelle ore precedenti, hanno sovraccaricato il sistema di drenaggio urbano, provocando l’impennata delle acque nei viali principali e la formazione di colate di fango sui pendii circostanti.

La situazione è rapidamente degenerata in una zona di disaster con le autorità locali costrette a mettere in atto misure di emergenza per tutelare la popolazione.

Evacuazioni e danni a Las Condes

Le forze dell’ordine e le squadre di soccorso hanno avviato l’evacuazione di oltre 1.000 residenti dalle loro abitazioni, spostandoli verso centri di accoglienza temporanei situati in scuole e strutture pubbliche.

Le operazioni di sgombero sono state accelerate dalla minaccia di ulteriori colate, soprattutto nelle zone più basse del quartiere, dove il livello dell’acqua ha superato il millimetro. Oltre alle persone, numerose abitazioni sono state gravemente danneggiate: i piani interrati sono risultati allagati, i sanitari rotti e gli arredi ingovernabili. Anche numerosi esercizi commerciali hanno subito perdite ingenti, con vetrine e merci distrutte dall’acqua.

Centri di accoglienza per gli sfollati

Le autorità comunali hanno attivato tre centri di accoglienza nella zona di Vitacura e nella scuola San Ignacio fornendo coperte, cibo e assistenza sanitaria di base. Gli sfollati sono stati suddivisi in gruppi per garantire un flusso ordinato e per evitare sovraffollamenti. Il personale sanitario ha monitorato lo stato di salute dei residenti, soprattutto per i casi di ipotermia e per le persone con patologie croniche, che hanno ricevuto un supporto medico specializzato.

Interruzioni di servizi e blocchi viari

Le interruzioni di energia elettrica hanno interessato gran parte del distretto, lasciando molte case al buio e impedendo l’uso di elettrodomestici essenziali. Inoltre, le autorità hanno chiuso diverse arterie principali, tra cui l’Avenida Vitacura e la calle Los Leones, per impedire il transito di veicoli e garantire la sicurezza dei soccorritori. I team di pulizia hanno iniziato subito a rimuovere i detriti di fango per riaprire gradualmente le vie di comunicazione.

Intervento dei vigili del fuoco e della Protezione Civile

I Vigili del Fuoco di Santiago, supportati dalla Protezione Civile hanno impiegato più di cinquanta mezzi di soccorso, tra cingoli, elicotteri e unità di soccorso idrico, per gestire le aree più colpite. Le squadre di salvataggio hanno effettuato operazioni di estrazione in zone dove le acque hanno intrappolato persone all’interno di abitazioni o veicoli. Parallelamente, i gruppi di volontari hanno distribuito sacchi di sabbia e sacchetti di plastica per contenere ulteriori fuoriuscite di fango. Il coordinatore della Protezione Civile ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra enti locali, forze armate e organizzazioni non governative per contenere l’emergenza.

Cause meteorologiche e rischio di frane nella zona

Le cause scatenanti dell’evento sono state le intense precipitazioni registrate nelle ore precedenti, parte di un fronte atmosferico proveniente dall’Oceano Pacifico. Il clima di Santiago, tipicamente arido, è però soggetto a precipitazioni episodiche che, quando si verificano in breve periodo, aumentano drasticamente il rischio di frane di fango nelle zone collinari circostanti. Inoltre, la crescita urbana non sempre ha tenuto conto delle aree a rischio, con molte costruzioni che si estendono su suoli poco consolidati. Gli esperti hanno avvertito che, se le condizioni meteo resteranno instabili, il territorio di Las Condes potrebbe subire ulteriori danni, richiedendo interventi di mitigazione a lungo termine.

Nel frattempo, le autorità hanno invitato i residenti a rimanere aggiornati sui bollettini meteo e a seguire le istruzioni delle forze di soccorso. La situazione rimane critica, ma la risposta coordinata tra vigili del fuoco, Protezione Civile e amministrazione comunale sembra garantire un contenimento efficace dell’emergenza, mentre le operazioni di ricostruzione e pulizia continueranno nei prossimi giorni.