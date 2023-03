Amazon taglia altri 9mila posti di lavoro: sono 27mila da inizio 2023

Il settore delle tecnologie e degli E-Commerce sta vivendo un periodo di crisi e a subirla è anche l’azienda simbolo di questa fetta di mercato: Amazon. La società di Jeff Bezos aveva annunciato di dover tagliare 18 mila dipendenti all’inizio del 2023, ma ancora non basta. L’amministratore delegato, infatti, ha fatto sapere che ci saranno nuovi licenziamenti.

Amazon, licenziati altri 9 mila dipendenti: la lettera dell’amministratore delegato

“Vi scrivo per condividere che intendiamo eliminare altre 9.000 posizioni nelle prossime settimane. Questa è una decisione difficile ma che riteniamo sia per il bene della società nel lungo termine” – lo ha affermato Andy Jassy, il Ceo di Amazon, nella lettera che ha inviato a tutti i dipendenti della più grande azienda di E-Commerce del mondo.

L’annuncio di gennaio e il ripensamento

Come detto, non è la prima volta che, negli ultimi mesi, al marchio di Amazon si lega l’espressione licenziamento di massa. Con l’inizio del 2023, l’azienda aveva fatto sapere di dover rinunciare a circa 10 mila persone, soprattutto nella divisione retail. Numeri che, però, non sono stati sufficienti a sopperire alla crisi. Ecco perché Bezos deve proseguire con i licenziamenti che con questa nuova ondata, arriveranno a sfondare il tetto dei 27 mila posti di lavoro occupati in meno.