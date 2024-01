Amici: nuove indiscrezioni sull’addio di Mew e Matthew

Nuove indiscrezioni sull’addio di Mew e Matthew ad Amici di Maria De Filippi. Sembra che la famiglia della ragazza sia infuriata perché ha mandato all’aria una grande occasione per una stupidaggine.

Nell’ultima puntata di Amici, Maria De Filippi ha annunciato l’abbandono di Mew e Matthew parlando di “problemi personali“. La conduttrice ne ha parlato per una manciata di secondi e non è entrata nei dettagli, dando pochissimo peso alla faccenda. Ad aggiungere qualche dettaglio ci ha pensato Deianira Marzano.

La Marzano ha ricevuto un messaggio da parte di alcune persone che conoscono la famiglia di Mew. Si legge:

Stando ad alcune voci di corridoio, Matthew non stava vivendo un bel momento ad Amici e ha deciso di abbandonare. Mew l’ha seguito per amore. Su Tag24 e Il Tempo si legge:

“Nulla di certo ma sembra che Mew abbia deciso di seguire il suo fidanzato e quindi di assecondarlo nell’uscita dalla scuola, così da abbandonare anche lei il grande sogno. Non solo, la sua famiglia sarebbe molto arrabbiata con l’artista in quanto il talent era un’occasione irripetibile per dimostrare la sua bravura e la sua grandezza d’animo. Non è un caso che Mew fosse una tra le favorite per la finale e per la vittoria. La supposizione più plausibile è che la cantante abbia lasciato il programma per seguire il fidanzato Matthew, che stava attraversando un periodo difficile nella scuola“.