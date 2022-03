Amici, Twitter contro i capelli di Raimondo Todaro: “Che ha fatto?”

Nel corso della seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, il popolo del web ha criticato i capelli di Raimondo Todaro: perché?

Nel corso della seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, durante le esibizioni degli allievi in gara, il popolo del web è stato distratto dai capelli di Raimondo Todaro.

Amici, Twitter contro i capelli di Raimondo Todaro

Nella serata di sabato 26 marzo, è andata in onda la seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi.

In questa circostanza, mentre gli allievi in gara si stavano esibendo e sfidando tra loro, il popolo del web si è fatto distrarre da altre questioni. In particolare, su Twitter hanno cominciato a proliferare tweet sul look di Raimondo Todaro.

Il ballerino, reduce da Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, sta partecipando all’ultima tranche del talent show Mediaset in coppia con Lorella Cuccarini. I due insegnati stanno tentando di portare in finale gli allievi che fanno parte della loro squadra: Sissi, Nunzio, Serena e Christian.

Popolo del web insorge contro il nuovo look del ballerino: “Che ha fatto?”

Per quanto riguarda il look di Raimondo Todaro, ciò che ha colpito di più i telespettatori sono i capelli del ballerino. L’insegnante di Amici, infatti, ha deciso di abbandonare la sua vaporosa e riccia chioma, sfoggiando un liscissimo ciuffo laterale che non è stato apprezzato dai fan.

Su Twitter, quindi, molti utenti hanno scritto messaggi come “Todaro con quei capelli sembra Federico Fashion Style”, “I capelli di Todaro… mio dio, perché?”, “Ma Raimondo Todaro perché si fa questi capelli da 13enne nel 2010?” o, ancora: “Ma perché Todaro ha quei capelli? Non si può guardare”.

Per la terza puntata del serale, Todaro deciderà di continuare a sfoggiare il nuovo look o lo abbandonerà lasciandosi influenzare dalle critiche ricevute online, tornando alla sua abituale capigliatura?