Anna Pettinelli contro Remigi: “Anch’io vittima, non l’ho detto per imbarazzo”

Anna Pettinelli contro Memo Remigi

In queste ore in tanti via socail si sono scagliati contro Memo Remigi, che in diretta tv a Oggi e un altro giorno (credendo di non essere ripreso) ha palpeggiato il sedere a Jessica Morlacchi.

Tra coloro che si sono scagliati contro il cantante vi è anche l’ex volto di Amici Anna Pettinelli, che in un post via social ha condannato l’accaduto e ha affermato di esser state lei stessa vittima di episodi simili in passato.

“Che vuoi che sia una pacchetta sul sedere? Innocua. Stavo scherzando! Scherzando un c**zo!Il Fatto è che se questo video non fosse finito sui social Jessica Morlacchi probabilmente non avrebbe denunciato l’accaduto e tutto sarebbe passato sotto silenzio.

È successo a me in passato più e più volte e non l’ho mai detto. Oggi lo farei ma allora non ho saputo superare l’imbarazzo”, ha scritto Anna Pettinelli, esprimendo a Jessica Morlacchi la sua solidarietà dopo quanto accaduto.

