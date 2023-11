Ieri, lunedì 20 novembre, si sono registrate le nuove puntate del programma Uomini e Donne. Ecco le anticipazioni.

Lite tra Ida Platano e Roberta Di Padua

Ida Platano, uscita con un ragazzo cubano di nome David, ha affermato di essere rimasta molto soddisfatta, nonostante le obiezioni di Tina Cipollari nei confronti del corteggiatore.

Scoppia poi il litigio tra Ida e Roberta Di Padua che da sempre non si sopportano. Le due infatti hanno frequentato lo stesso ragazzo, Riccardo Guarnieri.

Roberta ha suscitato l’irritazione di Ida dopo essere uscita con Marcantonio Alessio che stava frequentando Emanuela Malavisi. Ida l’ha dunque accusata di mettersi sempre in mezzo nei rapporti così come aveva fatto in passato con Riccardo.

Claudia Lenti ci riprova

Claudia Lenti ha provato a parlare di nuovo con Alessio Pini, consegnandogli una cornice con una foto di loro due. Ma per Pini la frequentazione è chiusa a causa della gelosia di lei. Così aveva dichiarato al giornale di Uomini e Donne:

“Quando ci vediamo stiamo molto bene perché lei è una donna dolce e ha tante qualità ma quando siamo distanti compare un altro lato della medaglia che solleva altre questioni. La gelosia tra noi purtroppo è un problema perché mi tocca a livello personale. Maledetta gelosia! Claudia nei miei confronti è molto “pressante” e questa cosa mi crea angoscia […] Vengo sempre messo in discussione da Claudia per il mio stile di vita e non mi sta bene. Ammetto di essere una persona gelosa, ma attenzione: se ho a fianco una donna desiderabile, fisicamente e umanamente, è logico che gli altri uomini si avvicineranno e magari ci proveranno con lei. Ma questo mi rende orgoglioso […] Claudia è reduce da esperienze che l’hanno resa così. Io la capisco, anche io in passato ho avuto storie tossiche e questo mi ha causato dei timori che si sono riversati sulle relazioni che venivano dopo. Vedo delle insicurezze in Claudia e questo mi dispiace molto perché è logorante per due persone che vivono a distanza.”