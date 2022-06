Antonella Viola preoccupata per il figlio: “Cosa mi ha detto su Johnny Depp”

Antonella Viola preoccupata per il figlio che si schiera dalla parte di Johnny Depp nel processo contro Amber Heard.

L’immunologa Antonella Viola si è detta preoccupata per le cose che il figlio le ha riferito su Johnny Depp. Ovviamente, il tema centrale è il processo contro l’ex moglie Amber Heard, che ha visto l’attore trionfare.

Tramite il suo editoriale su La Stampa, Antonella Viola ha epresso una certa preoccupazione nei riguardi del figlio. Quest’ultimo, “grande ammiratore” di Johnny Depp, le ha parlato del processo tra l’attore e l’ex moglie Amber Heard e si è detto contento della condanna dell’attrice. Antonella, che per sua stessa ammissione non ha seguito la battaglia legale dei due, ha deciso così di informarsi meglio.

Viola, a differenza di suo figlio, non è affatto d’accordo con la sentenza, che vede Johnny Depp uscire vincente. L’immunologa ha dichiarato:

“Gli ho chiesto dove si fosse informato, sulla base di cosa ritenesse che questa sia stata una sentenza giusta e la risposta ovviamente è stata: il web. Proprio le discussioni sul web, il tifo spudorato dei sostenitori di Depp, gli insulti continui alla vittima di violenze e la copertura mediatica del processo hanno trasformato quella che doveva essere un’aula in cui si amministra la giustizia in un luogo in cui si è consumata l’ennesima violenza sulle donne. Tutte”.