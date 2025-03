La scoperta del cadavere

Mercoledì scorso, la comunità di Limena, un comune in provincia di Padova, è stata scossa dalla macabra scoperta del cadavere di Franco Bernardo Bergamin, un ottantenne trovato all’interno di due sacchi neri, sigillati con nastro adesivo, in un armadio di un’abitazione. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, ha immediatamente sollevato interrogativi e preoccupazioni tra i residenti. Le forze dell’ordine, giunte sul posto, hanno notato che la vittima era priva di vestiti e presentava segni di violenza, con le caviglie legate da fascette e lesioni evidenti sulla testa.

Il sospettato e la sua cattura

Alessio Battaglia, 40enne convivente della vittima, è stato arrestato dopo essere stato rintracciato dai carabinieri a Monfalcone, in provincia di Gorizia. L’uomo, che aveva fatto perdere le proprie tracce dopo il delitto, ha confessato durante l’interrogatorio di aver commesso l’omicidio. Le motivazioni che hanno portato a questo gesto estremo rimangono ancora poco chiare, ma si sospetta che recenti litigi tra i due possano aver innescato la tragedia. La cattura di Battaglia ha portato un certo sollievo nella comunità, ma ha anche sollevato domande su cosa possa aver spinto un uomo a compiere un atto così violento.

Le indagini e le prove raccolte

Le indagini hanno rivelato dettagli inquietanti sulla scena del crimine. Gli investigatori hanno trovato numerose boccette di profumo aperte sparse nella stanza, probabilmente utilizzate per mascherare l’odore della decomposizione del corpo. Questo particolare ha sollevato ulteriori interrogativi sulle intenzioni del sospettato e sulla pianificazione del crimine. La casa, sebbene in apparenza in ordine, nascondeva un orrore che ha lasciato tutti senza parole. Le autorità continuano a indagare per chiarire il movente e raccogliere ulteriori prove, mentre la comunità di Limena si stringe attorno alla memoria della vittima, colpita da un evento così tragico e inaspettato.