Arriva la condanna per Paul Pogba: squalifica di 4 anni per doping

Il centrocampista della Juventus, Paul Pogba, squalificato per 4 anni dopo essere risultato positivo al testosterone ad agosto

Il calciatore della Juventus era risultato positivo al testosterone lo scorso 20 agosto, dopo un controllo al termine della partita Udinese-Juventus, nella prima giornata del campionato di calcio di Serie A.

Paul Pogba era stato sospeso il 12 settembre in attesa delle controanalisi.

La decisione del Tribunale Nazionale antidoping per la condanna di Paul Pogba

I giudici hanno deciso di non accogliere le istanze della difesa, che aveva deciso di non patteggiare e puntava a dimostrare l’assenza di dolo e dunque a dimezzare la pena. Tuttavia, la sentenza potrà essere impugnata davanti al Tas, il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna, dai legali del calciatore.

Il testosterone e la carriera di Paul Pogba a rischio

Il testosterone rientra fra le sostanze proibite agli atleti dall’Agenzia mondiale antidoping (WADA) sia in allenamento che in gara. Per tale motivo, è arrivata la condanna nei confronti di Paul Pogba, che a soli 31 anni vede la sua carriera a rischio.

Il contratto con la Juventus, al momento ancora in essere, scade nel 2026, ma essendo la squalifica superiore ai 6 mesi, la Juventus ora è nelle condizioni di rescindere il contratto del calciatore Paul Pogba.