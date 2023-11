ATP Finals, Jannik Sinner batte anche Medvedev e vola in finale

E chi ferma più Sinner? Il tennista azzurro ha affrontato in semifinale Medvedev vincendo per 6-3, 6-7, 6-1. Ora proverà a portare a casa il titolo.

Non si ferma il percorso dell’Italia in queste ATP Finals. Il tennista Jannik Sinner dopo aver superato Djokovic e Rune, ha sconfitto anche Medvedev con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-1 . Il match ha avuto una durata di due ore e 30. Adesso non resta altro che attendere chi incontrerà in finale. In serata si affronteranno nella seconda semifinale Alcaraz e Djokovic.

Atp finals, Jannik Sinner ha sconfitto Medvedev alle semifinali: “È stata una partita molto difficile”

Al termine della sfida contro il tennista russo, Sinner, visibilmente commosso per la grande impresa appena compiuta, ha dichiarato: “È stata una partita molto difficile, lui ha iniziato molto bene e ha giocato meglio di me. Dopo il break mi sono sentito meglio. Da quando sono arrivato ho sentito un calore e un’energia incredibile. Soprattutto nel terzo set ho provato a giocare più aggressivo, Medvedev ha giocato diversamente, tirando più forte. Alla fine, però, ho trovato la soluzione giusta, sono contento di questa prestazione. Vediamo come va domani”.

Una partita con tanta testa e cuore

Il tennista 22enne di San Candido è arrivato in queste semifinali in perfetta forma. Il numero 4 al mondo è riuscito a mettere in difficoltà il suo sfidante, dimostrando molta grinta anche nei momenti più delicati e a dimostrarlo sono stati ili 58% di prime palle e ben 10 ace. Adesso tra Sinner e il titolo c’è solo una partita e chissà che l’Italia non torni ad essere sul tetto del mondo.