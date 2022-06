Barbara Balanzoni radiata dall’Ordine dei Medici per le sue posizioni no vax

Barbara Balanzoni è stata radiata dall'Ordine dei Medici a causa delle sue posizioni No Vax, ma si parla anche di atteggiamenti violenti da parte sua.

La dottoressa Barbara Balanzoni è stata radiata dall’Ordine dei Medici di Venezia per le sue posizioni No Vax. Sebbene non sia ancora chiara la situazione, pare che il motivo della radiazione siano alcuni atteggiamenti violenti da parte della sanitaria. Alcuni colleghi hanno parlato addirittura di una campagna di aggressione condotta da Balanzoni nei loro confronti.

L’annuncio della decisione dell’Ordine dei Medici è stato dato dalla diretta interessata. In vari tweet, la dottoressa no vax ha reso noti i nomi dei medici che l’hanno radiata. L’Ordine ha fatto sapere di aver preso un simile procedimento nei confronti di Balanzoni in quanto avrebbe assunto una posizione di totale rifiuto nei confronti della gestione della pandemia da Covid-19 “con toni violenti e aggressivi”.

La presunta campagna di aggressione

Barbara Balanzoni avrebbe condotto una campagna di aggressione nei confronti di altri colleghi, strutture sanitarie, il Ministero e lo stesso Ordine dei Medici. Alcuni colleghi hanno parlato di insulti e di frasi “volgari e scurrili”.

Barbara Balanzoni: le presunte cure domiciliari ai pazienti

In varie occasioni Barbara Balanzoni ha dichiarato di aver curato a casa le persone malate di Covid-19 senza però fornire mai prove concrete. Secondo quanto si legge da Open, la dottoressa avrebbe consigliato ai pazienti di non andare in ospedale e avrebbe continuato la sua professione anche dopo essere stata sospesa.