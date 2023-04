Barcellona, Xavi non ci sta: "Il sole ci dà fastidio, non è una scusa"

Alla vigilia della sfida con l’Atletico Madrid, l’allenatore del Barcellona Xavi ritorna sulla questione dell’orario delle partite diurne: “Il sole ci dà fastidio, meglio giocare di notte, ne va dello spettacolo e del gioco”.

Xavi Hernandez non molla la presa: l’allenatore del Barcellona a poche ore dal match contro l’Atletico Madrid in programma domenica 23 aprile alle 16.15 ritorna a spiegare perché si debba giocare di notte e non di giorno: “Io sono criticato per tutto quello che dico – ha spiegato in conferenza stampa – Il sole ci dà fastidio, il campo secco non ci aiuta. A chi dà beneficio? Allo spettacolo”.

“Nel golf, se il campo non è buono non si gioca. Se nel basket Lebron cade si passa la scopa. Non devo stare zitto ma continuare ad insistere”, così prosegue Xavi.

Le dichiarazioni post Gestafe

Sui social ovviamente la scusa del sole non è passata inosservata, facendo così apparire l’allenatore dei blaugrana intimorito e completamente allo sbando.

Il Barcellona però sta vivendo una fase cruciale della sua stagione. Dopo l’eliminazione da tutte le coppe, vede molto vicina la conquista della Liga, visto il +11 dal Real Madrid.

Nonostante il gap, lo 0-0 ottenuto sul capo del Getafe la scorsa settimana ha scatenato l’ira dell’allenatore spagnolo, che così aveva dichiarato a caldo in conferenza stampa:

“Non è una scusa, ma non siamo abituati a giocare di giorno, il sole ci dà fastidio, preferiamo in notturna . Il terreno di gioco non era in buon condizioni: la palla non rotolava a dovere”.