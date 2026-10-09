Tragedia a Verucchio, nel Riminese, dove Riccardo Gualtieri, ragazzo di 18 anni, è stato trovato morto in bagno dalla madre. Il giovane sarebbe rimasto vittima di una caduta durante la notte, battendo violentemente la testa. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica del decesso.

Riccardo Gualtieri, 18enne trovato morto in bagno: la tragica scoperta della madre

Come riportato da Rimini Today, un dramma familiare ha sconvolto Verucchio, nel Riminese, dove giovedì 8 ottobre Riccardo Gualtieri, appena 18 anni, è stato trovato senza vita nella casa in cui viveva con la madre. La scoperta è avvenuta intorno alle 7.30, quando la donna è andata a svegliare il figlio, che avrebbe dovuto prepararsi per andare a scuola.

Non vedendolo nel letto, ha iniziato a cercarlo nell’abitazione, fino ad arrivare davanti alla porta del bagno, chiusa dall’interno. Dopo averla forzata, si è trovata davanti a una scena drammatica: il ragazzo era disteso sul pavimento e non dava segni di vita. La madre ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorritori del 118, ma all’arrivo dell’équipe medica per il giovane non c’era ormai più nulla da fare.

Il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso.

L’ipotesi della caduta accidentale e gli accertamenti sulla morte del ragazzo

Stando alle prime ricostruzioni, Riccardo potrebbe essere morto in seguito a una caduta avvenuta durante la notte. Il diciottenne si sarebbe alzato per andare in bagno, dove avrebbe perso l’equilibrio, forse a causa di un malore o di uno scivolamento, battendo violentemente la testa contro il bidet. Una dinamica ritenuta compatibile con i primi riscontri del medico legale, ma che resta legata agli accertamenti effettuati dopo il ritrovamento.

Nell’abitazione sono intervenuti i carabinieri della stazione di Villa Verucchio, impegnati a ricostruire le circostanze della tragedia. Dopo i rilievi, la salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Infermi di Rimini e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Spetterà ora al pubblico ministero valutare l’eventuale disposizione dell’autopsia, per approfondire le cause del decesso, oppure autorizzare la restituzione del corpo ai familiari.