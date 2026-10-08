Il corpo di un uomo di 58 anni è stato recuperato nel Canale Villoresi ad Arconate: era scomparso dalla sera precedente. Indagini in corso sulle cause della morte.

Tragedia ad Arconate, nell’Alto Milanese, dove un uomo di 58 anni è stato trovato morto nelle acque del Canale Villoresi. L’allarme è scattato nella mattinata di giovedì 8 ottobre, dopo che alcuni passanti hanno notato il cadavere galleggiare. L’uomo risultava scomparso dalla sera precedente: ora sono in corso gli accertamenti per chiarire cosa sia successo.

Dramma ad Arconate: trovato un uomo morto nel canale Villoresi

Come riportato da Milano Today, è stato recuperato nella mattinata di giovedì 8 ottobre il corpo senza vita di un uomo di 58 anni nelle acque del Canale Villoresi, ad Arconate, nell’Alto Milanese. L’allarme è scattato intorno alle 8.30, quando alcuni passanti che percorrevano l’alzaia hanno notato il corpo in acqua e hanno immediatamente contattato il 112.

Il cadavere si trovava nella zona di via Moiona, nei pressi del ponte Marinai d’Italia.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Inveruno e Legnano, che hanno effettuato il recupero e portato l’uomo a riva. Inutili, invece, gli interventi dei soccorritori del 118, giunti con ambulanza e automedica: per il 58enne non c’era ormai più nulla da fare.

Trovato un uomo morto nel Villoresi: le prime ipotesi

La morte è avvenuta dopo che dell’uomo si erano perse le tracce nella serata di mercoledì 7 ottobre. Il mancato rientro a casa e l’assenza di contatti avevano infatti fatto preoccupare i familiari. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale di Arconate, ora impegnati a ricostruire le circostanze della tragedia. Al momento non risulterebbero elementi che facciano pensare a una morte violenta.

Restano quindi da chiarire le cause e la dinamica: tra le possibilità considerate ci sono un malore, una caduta accidentale nel canale oppure un gesto volontario. Nessuna delle ipotesi è stata finora confermata. Gli ulteriori accertamenti e gli eventuali esami medico-legali potranno fornire indicazioni decisive per stabilire cosa sia accaduto nelle ultime ore di vita dell’uomo.