Beatrice Valli nella bufera per le teorie sull’abbronzatura: la replica

Beatrice Valli ha scatenato polemiche e ironia social a causa di alcune delle sue dichiarazioni sull'abbronzatura.

Nei giorni scorsi Beatrice Valli ha avanzato via social alcune teorie sull’abbronzatura che hanno scatenato l’ironia dei suoi fan e, a seguire, lei stessa ha replicato tramite stories.

Beatrice Valli e l’abbronzatura

Beatrice Valli quest’anno è stata in vacanza a Ibiza in compagnia della sua famiglia e sui social ha risposto a chi le ha chiesto delucidazioni in merito alla sua abbronzatura affermando che a Ibiza ci si abbronzerebbe di più, come a Forte dei Marmi (luogo in cui lei stessa è stata spesso in vacanza in passato).

Siccome in molti hanno trovato che la sua teoria sull’abbronzatura legata ai luoghi fosse priva di fondamento, l’influencer ha replicato via social citando una pagina web che informa sul fatto che effettivamente in alcuni posti (come in montagna) ci si possa abbronzare effettivamente di più rispetto al mare per via dell’atmosfera più rarefatta (e quindi di una maggiore esposizione ai raggi solari). “Visto che rompete le pa****e (…) non era del tutto una c***ata ciò che ho detto ieri”, ha scritto l’influencer.

Il suo messaggio ha comunque scatenato ironia e polemiche sul web.

Le polemiche sul reddito di cittadinanza

Nelle scorse settimane Beatrice Valli è finita nell’occhio del ciclone anche per alcune delle sue dichiazioni in merito al reddito di cittadinanza.

In seguito alle bufere scatenatesi contro di lei, l’influencer ha replicato via social.