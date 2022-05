Belen e Stefano insieme a Le Iene: le reazioni sui social

Belen Rodriguez e Stefano De Martino a Le Iene insieme. Tutto quello che c'è da sapere e le reazioni dei fan sui social.

Stefano De Martino è stato ospite delle Iene, dove Belen Rodriguez – con cui si vocifera sia in corso un ritorno di fiamma – è coconduttrice. I due non hanno rotto il silenzio in merito alla loro relazione.

Stefano De Martino a Le Iene

In tanti si sarebbero aspettati almeno un accenno al loro ritorno di fiamma, e invece a Le Iene Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno mantenuto una sana “distanza” professionale, e il ballerino – che è stato annunciato dalla stessa showgirl – ha fatto il suo monologo senza accennare minimamente al feeling ritrovato con la bella argentina (madre di suo figlio Santiago). Lo stesso ha fatto Belen, che ha cercato di glissare anche difronte alle battute del collega Teo Mammucari.

“Ha paura? Vieni Stefanino.

Ha paura perché è il terzo incomodo. Lo rovino, ti giuro”, ha dichiarato il conduttore, mentre Belen ha replicato: “Sta per arrivare. Ma terzo incomodo di cosa, Teo ma ti sei rin**glionito?”

Intanto sui social in molti tra i fan si sono lamentati per questa estrema riservatezza da parte dei due, e in tanti avrebbero sperato in un loro annuncio ufficiale o qualcosa di simile.

Il ritorno di fiamma

Da mesi si parla di un presunto ritorno di fiamma tra Belen e il suo ex marito, ma sulla questione i due non hanno fornito conferme.

In tanti tra i fan dei social sono impazienti di saperne di più, ma per il momento sembra che la showgirl e il suo ex marito non intendano sbilanciarsi sul futuro della loro storia.

“Non mi va di raccontarmi in questa fase, mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete.

Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così”, ha confessato Belen.