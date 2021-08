Bob Dylan, l’accusa di una donna: “Nel 1965 abusò di me quando avevo 12 anni”

Bob Dylan è finito al centro di una polemica dopo l'accusa di una donna, che ha dichiarato di essere stata violentata dal cantante.

Bob Dylan è finito al centro di una polemica dopo l’accusa di una donna, che ha dichiarato di essere stata violentata dal cantante quando aveva solo 12 anni. Un’accusa davvero grave e piena di dettagli.

Bob Dylan, l’accusa di una donna: “Abusò di me quando avevo 12 anni”

Bob Dylan è stato accusato di abusi sessuali da parte di una donna. I fatti sarebbero accaduti nel 1965, quando lei aveva solo 12 anni. JC, che oggi ha 68 anni, ha raccontato che il cantautore avrebbe “sfruttato il suo status di musicista adescandola per ottenere la sua fiducia e il controllo su di lei“. Ha raccontato che l’avrebbe drogata e le avrebbe fatto bere alcol, per poi molestarla e abusarne sessualmente per sei settimane, tra aprile e maggio 1965.

Gli abusi sarebbero avvenuti anche nel famoso Chelsea Hotel di New York.