Intorno alle 10:30 una folla di giovani in nero ha trasformato la stazione di Bruxelles in un campo di battaglia, lanciando sassi e fuochi d'artificio contro gli agenti.

Alle ore 10:30 circa, nel cuore di Bruxelles, la zona della stazione centrale è stata teatro di una improvvisa escalation di violenza. Un gruppo numeroso di giovani, tutti vestiti di nero e con maschere, si è agganciato al margine di una manifestazione nazionale organizzata dai sindacati, trasformandola in un conflitto aperto con le forze dell’ordine.

Il contesto era già teso: migliaia di persone avevano aderito alla protesta contro le recenti politiche governative in materia di lavoro e sicurezza sociale. Tuttavia, è stato l’arrivo di centinaia di giovani mascherati a dare una piega diversa al corteo, generando *scontri* che hanno rapidamente superato il semplice confronto verbale.

Raduno di giovani davanti alla stazione centrale

Secondo le dichiarazioni rilasciate dalla polizia di Bruxelles i manifestanti si sono concentrati nella zona immediatamente adiacente alla stazione, creando una sorta di cortile improvvisato dove hanno iniziato a lanciare oggetti contro gli agenti. Tra i lanciati vi erano ciottoli, bottiglie di vetro, immondizia e persino fuochi d’artificio, alcuni dei quali hanno prodotto scintille minacciose nella folla.

Le autorità hanno segnalato la presenza di **centinaia** di giovani, tutti caratterizzati da un abbigliamento scuro e da un atteggiamento ostile verso la legge, che hanno eretto barricate improvvisate con scarti di metallo e cartoni. La tensione è salita rapidamente, costringendo la polizia a intervenire con misure di contenimento.

Escalation: lanci di oggetti e risposta delle forze dell’ordine

Di fronte al continuo bombardamento di sassi e bottiglie gli agenti hanno impiegato sia cannoni ad acqua sia dispositivi a gas lacrimogeni per disperdere la folla. Le esplosioni di vapore e le nuvole irritanti hanno creato una scena caotica, con giovani che fuggivano tra le piattaforme ferroviarie e i vicoli del quartiere.

Uso di gas lacrimogeni e cannoni ad acqua

Le testimonianze indicano che il personale di ordine ha dovuto ricorrere a più volte ai cannoni ad acqua lanciando getti ad alta pressione per aver interrotto le barricate improvvisate. Parallelamente, le granate di gas lacrimogeno sono state impiegate per disperdere i gruppi più aggressivi, provocando lacrimazione e difficoltà respiratorie nei manifestanti.

Nonostante l’uso di questi strumenti, la polizia non ha riportato feriti gravi, ma ha segnalato numerosi arresti di persone coinvolte negli scontri, compresi alcuni individui che hanno tentato di accedere ai binari ferroviari.

Ripercussioni e collegamenti con altre proteste europee

Il fenomeno di giovani in nero che affrontano le autorità è da tempo legato a proteste più ampie in Belgio e in Europa. Nelle ore successive allo scontro di Bruxelles, scene analoghe si sono verificate a Liegi, dove le forze di polizia hanno arrestato più di cinquanta persone, e a Parigi, dove le manifestazioni studentesche hanno provocato più di 450 fermate.

Questi episodi dimostrano una diffusione della protesta giovanile che supera i confini nazionali, indicando un trend di scontri più intensi e di metodi di manifestazione più conflittuali. Le autorità belghe hanno dichiarato che monitoreranno attentamente la situazione, potenziando il coordinamento con le forze di polizia di altre città per evitare ulteriori escalation.