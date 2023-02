C’è posta per te, la storia di Gianfranco: il dolore per la perdita della moglie

C'è posta per te, la storia di Gianfranco: il dolore per la perdita della mo...

Valentina e Simona hanno chiamato C'è posta per te per fare una sorpresa al padre Gianfranco, distrutto per il dolore per la perdita della moglie.

Nella puntata di C’è posta per te andata in onda sabato 4 febbraio, è stata raccontata la storia di Gianfranco, distrutto dal dolore per la perdita della moglie.

Le figlie hanno voluto fargli una sorpresa, nella speranza di vederlo tornare a sorridere.

Nella puntata di C’è posta per te del 4 Febbraio è stata raccontata la storia di Gianfranco. Sono entrate in studio Valentina e Simona, che volevano fare una sorpresa al padre per provare a incoraggiarlo a tornare a vivere. Dopo la morte della madre hanno paura di perdere anche lui.

“Dice che vuole raggiungere mamma, che non ha senso per lui stare qua” hanno spiegato. La malattia della donna è iniziata con una brutta tosse, con una diagnosi terribile, aveva del liquido nei polmoni, perse 20 chili e finì sulla sedia a rotelle. Dal momento della sua morte Gianfranco non si è più ripreso. Le figlie hanno chiamato Il Volo per sorprenderlo.

Gianfranco ha accettato l’invito e ha ascoltato le figlie che esprimevano tutto il suo amore per lui.

“Papà da quando mamma non c’è più, nei tuoi occhi vediamo tanta tristezza e questo ci fa tanto male. Sappiamo la sofferenza che provi. Sentendoti dire certe cose, ci si stringe il cuore, sebbene siamo grandi, abbiamo bisogno di te. Ci manchi tantissimo, anche a Martina, che non è qui con noi ma ti ama alla follia. Ti prego papà devi reagire. Se non riesci a farlo per te stesso, fallo per mamma.

Quello che non ha potuto fare lei, lo faremo insieme. Tutto questo è quello che mamma avrebbe voluto” hanno dichiarato le figlie. “Ogni volta che ci dici che vorresti andare da lei, scoppiamo a piangere, perché sai il dolore che ci dai. Ci chiedi scusa e ti ritiri in camera tua. La morte arriva per tutti gli essere umani, arriverà quel giorno, ma ora hai solo 62 anni, il tuo posto è accanto a noi.

Non lasciare vincere il buio” è la lettera scritta dalle due donne e letta da Maria De Filippi.

La sorpresa de Il Volo per Gianfranco

Valentina e Simona hanno ricordato al padre che è un uomo speciale, che ha insegnato loro a pedalare, che le ha consolate per i loro problemi sentimentali, che le ha difese da corteggiatori troppo insistenti. Gli hanno promesso di abbracciarlo più spesso, di imparare a cucinare e di non essere più in ritardo. Poi è arrivato il trio Il Volo per fargli una sorpresa. “Ha visto che bel regalo? Era meglio Sfera Ebbasta forse. La storia l’ho vissuta in modo personale. Io due anni fa ho perso il mio papà e mi sono rivisto, so cosa avete provato come famiglia. Cercare di raggiungere qualcuno che non c’è più, è impossibile, ci sono persone che hanno bisogno di noi. Io ho bisogno di mia mamma, non posso fare a meno di lei” ha dichiarato Ignazio Boschetto.

“Hai il dovere di goderti i tuoi figli e i tuoi nipoti, mi raccomando” ha aggiunto Piero Barone. “Siamo contenti di avervi fatto compagnia con la nostra musica. Nessuno è immune al dolore e all’imprevedibilità della vita. Non è vero che viviamo una volta sola, viviamo tutti i giorni e dobbiamo rendere la nostra vita meravigliosa il più possibile, con le persone che amiamo” ha aggiunto Gianluca Ginoble. Piero Barone ha fatto sapere al signor Gianfranco che a casa avrebbe trovato una Vespa regalata da loro. “Questo è solo un modellino, a casa troverai quella vera. Abbiamo il piacere di regalarti una Vespa con il baule da picnic, così potrai portare i tuoi nipoti” gli hanno detto. “È dura, ma vi prometto di tornare a sorridere” ha promesso il signor Gianfranco alle figlie.