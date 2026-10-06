Il ministro per i Rapporti con il ParlamentoLuca Ciriani ha introdotto nella Camera dei Deputati la questione di fiducia sui primi tre articoli della riforma della legge elettorale, così come approvati dal Senato in seconda lettura. La misura, giudicata dalla maggioranza come necessaria per evitare impasse legislativi, sarà oggetto di una serie di votazioni succinte ma decisive, distribuite su tre giornate consecutive.

Calendario dettagliato delle votazioni

Martedì 6 ottobre, alle ore 12.10, inizieranno le dichiarazioni di voto sull’articolo 1. Il successivo scrutinio a scrutinio nominale non potrà avvenire prima delle 14.00, seguito immediatamente dalla discussione e dal voto sull’articolo 2. Mercoledì 7 ottobre, dall’alba (9.00), la Camera passerà all’articolo 3, con il relativo voto a scrutinio nominale fissato non prima delle 10.50.

Concluso questo turno, la seduta proseguirà fino alle 13.30 per trattare l’articolo 8, anch’esso facente parte della riforma ma non soggetto a fiducia. Dopo una breve pausa, a partire dalle 16.15, saranno affrontati gli altri ordini del giorno, con la possibilità di estendere i lavori fino a notte fonda.

Voto finale previsto per giovedì 8 ottobre

Il giorno successivo, giovedì 8 ottobre, la Camera si riunirà nuovamente alle 10.30 per le dichiarazioni preliminari di voto sul provvedimento complessivo. Il voto definitivo, previsto in segreto, non sarà programmato prima delle 12.30. Il presidente di turno, Giorgio Mulè sarà responsabile di condurre la procedura e di trasmettere in tempo reale le evoluzioni della votazione.

Le reazioni dei gruppi di opposizione

Il provvedimento ha acceso le critiche da parte dei partiti di opposizione. Federico Fornaro del PD ha definito la fiducia su tre articoli “un schiaffo al Parlamento”, definendola “indegna”. Il deputato ha sottolineato che la maggioranza ha assunto la fiducia su 53 emendamenti presentati dalle opposizioni, definendoli “tutto fuorché un atteggiamento ostruzionistico”.

Nel suo intervento, Filiberto Zaratti di AVS ha accusato il governo di “avere paura della tenuta della propria maggioranza e del voto segreto, che fortunatamente avverrà”. In maniera più incisiva, ha aggiunto: “Avete paura della democrazia e dei vostri parlamentari”.

Altri esponenti, come Enrica Alifano del Movimento 5 Stelle, hanno sostenuto che “stiamo relegando la democrazia parlamentare a un cassetto della spazzatura”. Riccardo Magi di Più Europa ha chiesto di “stop this” e ha promesso che il Parlamento “potrà redigere una legislazione più ragionevole”.

Le dichiarazioni di questi leader di opposizione illustrano la tensione crescente tra il governo, che pretende velocità e stabilità, e i partiti critici, che temono un indebolimento del ruolo deliberativo del Parlamento. Il dibattito si svolge in un clima di forte polarizzazione, con la fiducia vista come strumento di pressione politica più che come garanzia di consenso.

Implicazioni politiche della fiducia

La decisione di porre fiducia su tre articoli chiave è stata interpretata come una mossa strategica per accelerare l’adozione della riforma elettorale prima delle prossime elezioni. Tuttavia, il ricorso al voto di fiducia può anche esporre il governo a un rischio di sfiducia, se la maggioranza dovesse vacillare. L’uso del voto segreto per l’approvazione finale aggiunge un ulteriore livello di incertezza, poiché gli MP potrebbero divergere dal voto di disciplina di partito.

Gli occhi di cittadini, media e analisti politici saranno puntati sulla Camera, pronta a registrare ogni voto e a trasmettere, in diretta, gli esiti di una delle vicende più controverse dell’attuale legislatura.