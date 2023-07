Non solo Lampedusa. Nella serata di lunedì 10 luglio al largo delle Isole Canarie è stata soccorsa un’imbarcazione con a bordo ottantasei migranti (tra cui sei donne). L’operazione è avvenuta circa centotrenta chilometri a sudovest dell’isola di Gran Canaria (vicino alla costa occidentale dell’Africa) a opera di una delle navi dell’organizzazione spagnola Salvamento Maritímo per conto del governo spagnolo.

La provenienza dei migranti messi in salvo

Non è chiaro al momento se l’imbarcazione soccorsa appartenga al trittico partito dal Senegal – due barche partite più di quindici giorni fa e una il 27 giugno – di cui non si hanno informazioni: secondo la Ong spagnola Caminando Fronteras avrebbero avuto complessivamente a bordo almeno trecento persone. Salvamento Marítimo fa sapere che i migranti a bordo della nave soccorsa provengono dall’Africa subsahariana, ma non ne specifica la nazionalità.

Intanto dall’Ue

Dopo l’incontro col premier lettone Arturs Karins, Meloni afferma nelle dichiarazioni congiunte: