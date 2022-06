Carlo Conti, 10 anni d’amore con la moglie Francesca: “Mi ha cambiato la vita”

Carlo Conti ha festeggiato 10 anni d'amore con sua moglie Francesca e ha confessato tutto il suo amore per lei.

Carlo Conti ha festeggiato i suoi primi 10 anni d’amore con Francesca Vaccaro, madre di suo figlio Matteo, e ha parlato pubblicamente della loro storia.

Carlo Conti: la storia con Francesca Vaccaro

Carlo Conti è più innamorato che mai di sua moglie, Francesca Vaccaro, con cui fa coppia fissa da ormai ben 10 anni.

In occasione del suo anniversario d’amore con la stilista, il celebre conduttore ha confessato tutto il suo amore per lei e ha rivelato quanto lei sia riuscita a cambiargli in meglio la vita:

“Per me esiste una vita prima e dopo Francesca perché, grazie a lei, sono passato dall’io al noi, da un mondo in cui ero al centro di tutti ed ero solo a uno che comprende un’altra persona”, ha confessato il conduttore, e ancora: “Fu Antonella Clerici, a un certo punto, a dirmi: “O vai da lei con l’anello di fidanzamento, il brillocco, e dici che fai sul serio, oppure non ti avvicinare”.

Sono andato da Francesca e le ho chiesto di sposarmi. Dopo sei mesi eravamo marito e moglie”.

Il figlio

Carlo Conti e Francesca hanno avuto insieme un bambino, Matteo, oggi legatissimo a entrambi i genitori. Su di lui Carlo Conti ha detto: “Diventa il punto centrale, tutto quello che facciamo io e Francesca è per lui. Sono cambiate le priorità e le mie scelte professionali, come quella di non fare Sanremo quattro e cinque e L’Eredità”.