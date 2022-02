Carolyn Smith, il dramma: “Ho paura che il tumore ritorni”

Carolyn Smith ha dovuto interrompere la chemioterapia e ha confessato ai fan le sue più grandi paure.

Carolyn Smith è stata costretta a interrompere la chermioterapia a causa di un’infezione al fegato e lei stessa ha confessato di temere che il tumore si ripresenti.

Carolyn Smith: il cancro

Da anni Carolyn Smith sta combattendo con coraggio e determinazione contro un carcinoma e, nelle ultime settimane, la famosa coreografa è stata costretta a interrompere la chemioterapia per via di un’infenzione al fegato.

A Nuovo lei stessa ha confessato di temere che il tumore si ripresenti in forma ancora più aggressiva: “Purtroppo se non faccio la chemioterapia ci sono probabilità che il tumore possa tornare…”, ha ammesso Carolyn Smith, che sui social ha ricevuto il calore e la solidarietà da parte dei fan.

Attraverso i social Carolyn Smith si batte strenuamente per la prevenzione: “Non smetterò mai di ripetere quanto sia importante per me la prevenzione, perchè questo brutto male deve essere preso in tempo”, ha ammesso.

Carolyn Smith: la scoperta del cancro

Carolyn Smith ha svelato che sarebbero stati i suoi cani ad aiutarla a intuire che in lei ci fosse qualcosa che non andava. Dopo essersi sottoposta per scrupolo a un controllo medico, la giurata di Ballando con le Stelle avrebbe dunque scoperto di avere un tumore.

“Faccio controlli una volta l’anno, non ho avuto mai problemi. A maggio 2015, è successa una cosa: grazie ai miei due yorkshire che un giorno continuavano a giocare vicino al mio seno, ho capito che c’era qualcosa che prima non c’era”, ha dichiarato la coreografa, che da tempo sta combattendo con coraggio contro la malattia.