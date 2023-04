Un carro funebre ha sbandato ed è quasi finito in un burrone. Il conducente è stato letteralmente salvato dalla salma, abbastanza pesante da impedire all’altro lato del veicolo di ribaltarsi.

Carro funebre finisce in un burrone: conducente salvato dal cadavere

Un conducente di un carro funebre, in Colorado, ha evitato di precipitare nel burrone per miracolo. Deve ringraziare la salma che stava trasportando, abbastanza pesante da impedire all’altro lato dei veicolo di ribaltarsi. L’autista della Hubbard & Sons si trovava a Grand Junction, nella contea di Mesa, dove stava trasferendo un corpo per una donazione di organi lo scorso 29 gennaio, quando è stato costretto a cambiare corsia per evitare un automobilista in fase di sorpasso. L’uomo ha perso il controllo del carro funebre e si è schiantato contro la barriera dell’Interstate 70, fermandosi con le ruote anteriori che penzolavano dal burrone.

Il contrappeso della salma gli ha salvato la vita

Nonostante l’autista e la sua famiglia abbiano rifiutato di essere intervistati, hanno ammesso alla CBS News che il contrappeso della salma nella parte posteriore ha impedito che il furgone precipitasse, salvandogli la vita. “Sono letteralmente rimbalzato fino al burrone. Ero come in bilico, e poi quando, tipo, ho aperto i miei… occhi, ho pensato tipo ‘Santo cielo’ e tossivo come un matto perché c’era fumo ovunque” racconta il conducente nel video che è stato diffuso.