Sono giorni decisivi per il caso Acerbi-Juan Jesus: il capo della Procura federale, Giuseppe Chinè, vorrebbe chiudere al più presto la questione, consegnando entro questo weekend tutto il materiale raccolto al Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea.

La volontà è di consegnare entro questo fine settimana la relazione al Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea. Tuttavia, per farlo, serve la convocazione dei due giocatori coinvolti nella vicenda.

Juan Jesus dovrebbe essere ascoltato oggi, mentre ad Acerbi toccherà domani, in videoconferenza dalla Pinetina, affiancato dall’avvocato del club nerazzurro. È probabile che la Procura ascolti anche l’arbitro del match, il romano Federico La Penna.

«È una strada stretta, non si parla di intenti e non ci si può appellare al fatto che sia la propria parola contro quella dell’altro. Sempre in base ai presupposti della giustizia sportiva, l’unico elemento da dimostrare è se abbia pronunciato o meno la famosa espressione: «negro». Il giudice valuterà tutto come da prassi, anche i comportamenti del giocatore precedenti e successivi al fatto. Si chiederà anche perché Juan Jesus avrebbe mai dovuto riferire un fatto non vero. E ricordiamoci che l’onere probatorio è invertito, è Acerbi a dover dimostrare la propria estraneità ai fatti».