Caso Briatore-Sorbillo, Iginio Massari dice la sua: “Criticare il prezzo degli altri è gratuito”

"Sono delle polemiche che non servono a niente", a dirlo il pasticcere Iginio Massari che si espresso sul caso legato al costo della pizza.

Una pizza Margherita da Flavio Briatore costa troppo? Proprio su questa domanda si è acceso il dibattito nei giorni scorsi. Briatore ne ha anche parlato a Porta a Porta nel corso di un’accesa discussione con Gino Sorbillo. A dire la sua sulla questione si è unito anche l’amato re dei pasticceri Iginio Massari.

Sentito dal magazine Mow Massari ha dichiarato che si tratta di polemiche che non servono a niente. Ciononostante ha dato ragione a Flavio Briatore: “Quando un prezzo è troppo basso, potrebbe essere concorrenza sleale”, sostiene.

Caso Sorbillo-Briatore sulla pizza, il pasticcere Iginio Massari dice cosa ne pensa

Il pasticcere sostiene che la questione tra il caro e il costoso sia relativa e che alla fine, quello che conta è che un cliente si serva di quel determinato locale per mangiare: “Credo che criticare il prezzo degli altri in su e in giù è sempre troppo gratuito.

Ognuno vede le proprie realtà, giuste o sbagliate che siano. Poi c’è differenza tra caro e costoso. Può essere caro quattro euro e costoso a 30 o 50 euro […] sono delle polemiche che non servono a niente. Poi perché criticare un prezzo alto, potrebbe benissimo essere il problema inverso”.

“Anche a me piacerebbe che tutti fossero ricchi”

Avallando le affermazioni di Flavio Briatore Iginio Massari ha infine dichiarato: “Quando un prezzo è troppo basso, potrebbe essere concorrenza sleale. Bene, sa quanto costano la gestione, le materie prime che prende, sa a chi rivolgersi. Se tu parli con qualcuno che ha lo stipendio a fine mese contato e che può permettersi una volta ogni quindici giorni la pizza da quattro euro è normale che trovi delle sproporzioni. Mi dispiace perché anche a me piacerebbe che tutti fossero ricchi”.