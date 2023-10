Champions Leauge, Inter-Benfica: le formazioni ufficiali

Tutto è pronto per Inter-Benfica. La squadra di Inzaghi, attualmente ad un solo punto deve portare a casa tre punti preziosi. Ecco chi scenderà in campo.

Allo stadio Meazza andrà in scena tra pochissimo Inter-Benfica. La squadra di Inzaghi avrà l’arduo di scalea la classifica dei gironi nel gruppo D.

Il difensore Alessandro Bastoni davanti ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “Assist a Barella al Da Luz? Se non gliela passo si arrabbia ancora: proveremo a metterli in difficoltà, abbiamo provato alcune cose in allenamento e proveremo a portarle in partita”.

Champions League, le formazioni ufficiali di Inter-Benfica

Di seguito le due squadre che scenderanno in campo alle ore 21: