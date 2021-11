Charlene di Monaco a un soffio dalla morte: la terrificante rivelazione sulla principessa

Le condizioni di Charlene di Monaco dopo il suo ritorno a Monaco restano ancora misteriose: gli ultimi rumors sulla principessa triste

Il mistero relativo alle condizioni di salute di Charlene di Monaco permane ancora oggi. Dopo il ritiro dalla vita pubblica al suo rientro a Montecarlo dal Sudafrica, pare infatti che da principessa sia stata ricoverata in una clinica svizzera. Nel mentre il principe consorte Alberto si è limitato a spiegare che la moglie deve recuperare le forze sia dal punto di vista fisico che psicologico, ma nulla di più.

I media hanno tuttavia fornito una versione differente, ovverosia che Charlene dovrebbe disintossicarsi dalla dipendenza dei farmaci. Secondo quanto sganciato da Page Six, un insider di Palazzo Grimaldi avrebbe peraltro attaccato i reali per aver offerto un’immagine distorta sulle reali condizioni di Charlene Wittstock. “Il Palazzo sta minimizzando il fatto che in Sudafrica sia quasi morta“, ha rivelato tale fonte, sottolineando dunque come la principessa avrebbe rischiato la vita perdendo addirittura metà del suo peso.

Charlene di Monaco notevolmente dimagrita

A causa delle molte operazioni, la donna avrebbe infatti dovuto seguire una dieta a base di soli liquidi per ben sei mesi, alimentandosi solo con una cannuccia. Per questo motivo, al suo nel Principato monegasco, è apparsa decisamente dimagrita nella prima foto pubblica.

La stampa “reale” ha tuttavia continuato ad attaccare Charlene, rivelando che i suoi figli non stanno bene. L’intento è forse quello di instillare nella principessa un senso di colpa per la sua lontananza, che resta, come detto, ancora permeata da un fosco alone di ambiguità.