Cher ha un nuovo fidanzato di 40 anni più giovane: mega diamante in regalo per Natale.

Cher si è fidanzata ufficialmente con il produttore musicale Alexander A.E.

Edwards. Il nuovo compagno, che ha quarant’anni meno di lei, le ha regalato un mega diamante.

Cher ha un nuovo fidanzato: mega diamante per Natale

Natale speciale per la cantante Cher. Via social, l’artista ha mostrato il regalo che le ha fatto il nuovo fidanzato Alexander A.E. Edwards. Si tratta di un anello con un mega diamante. “Non ho parole“, ha scritto la 76enne a didascalia della foto.

Cher e Alexander presto sposi?

Cher ha 76 anni, mentre Alexander solo 36. Una differenza di età importante, che però non sembra influenzare negativamente il loro rapporto. Sembra addirittura, che i due stiano pensando al matrimonio. Secondo i beninformati, l’artista avrebbe messo il mega diamante sull’anulare sinistro proprio per confermare le nozze.

Cher e Alexander: i 40 anni di differenza non si sentono

Cher e Alexander si sono conosciuti durante la settimana della moda di Parigi dello scorso settembre.

Lei ha due matrimoni alle spalle e due figli, mentre lui ha un bimbo nato tre anni da da Amber Rose, ex di Kanye West. In merito alla grande differenza d’età, Cher ha dichiarato: “Nella vita reale andiamo bene. Lui è favoloso e di solito non do agli uomini qualità che non meritano“.