Chi l'ha visto torna sul caso di Rosalbino: parla il cugino Bruno

Nel corso della puntata di Chi l’ha visto andata in onda mercoledì 29 marzo sono stati puntati i fari sul caso di Rosalbino. L’uomo è attualmente tenuto sotto ricatto da Angelo e per ripagare il suo debito di 50 mila euro deve raccogliere la plastica tra i rifiuti.

L’uomo percepirebbe 900 euro di pensione, ma si è fatto fare una procura con il quale Angelo può percepire tutto l’importo. Quest’ultimo ha accusato Rosalbino di avergli prestato 30 mila euro. I soldi sarebbero poi stati persi. Oltre a ciò altri 20 mila euro sarebbero serviti per una clinica nella quale Rosalbino avrebbe vissuto per qualche tempo finché stava male, eppure c’è qualcosa che non torna. Tutti gli indizi farebbero presupporre che Rosalbino possa essere stato vittima di un raggiro e la trasmissione si è attivata per aiutarlo.

Chi l’ha visto torna sul caso di Rosalbino. Il cugino Bruno interviene in trasmissione

Il cugino Bruno ha spiegato a Federica Sciarelli di aver conosciuto la storia di Rosalbino proprio attraverso il programma di Chi l’ha visto: “Un amico mi ha detto che c’era questo servizio su una persona di Hammameth e poi ho constato che era lui. È irriconoscibile perché aveva quel bozzo sul naso e lui non l’aveva mai avuto. Nel 2001 quando tornavo dal viaggio dalla viaggio e Rosalbino… finché c’erano i suoi genitori, non c’è mai stato un problema, era una persona buonissima”.

L’aiuto prezioso della signora Morales

Ad interessarsi in modo attivo è stata la signora Morales. La donna ha capito qual era la situazione nella quale versava Rosalbino non appena si è recata a casa sua: “Là ho capito che Rosalbino aveva un debito verso Angelo perché in passato gli aveva prestato 30.000 euro che Rosalbino si era fatto rubare”, aveva dichiarato. La signora Morales è stata anche il tramite tra la trasmissione e lo stesso uomo.

Il cugino vuole fare qualcosa per salvare Rosalbino: “Col vostro aiuto, io e altri cugini vorremmo salvare Rosalbino, grazie anche ad altri avvocati, vorremmo intervenire”.