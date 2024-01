Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Chiara Ferragni e Fedez, forse per superare il difficile momento che stanno vivendo, hanno invocato Papa Francesco. Sembra che qualcuno stia lavorando per garantire loro un incontro riservato a Santa Marta.

Chiara Ferragni e Fedez invocano Papa Francesco

Mentre cercano di restare a galla nell’affaire del pandoro Balocco, Chiara Ferragni e Fedez potrebbero riuscire ad incontrare Papa Francesco. A lanciare l’indiscrezione è il giornalista Alberto Dandolo, nella sua rubrica Non tutti sanno che del settimanale Oggi.

L’indiscrezione su Chiara Ferragni, Fedez e Papa Francesco

Nella rubrica Non tutti sanno che, Dandolo ha spifferato:

“Sembra che qualcuno si stia prodigando perché Papa Francesco riceva la coppia nell’occhio del ciclone a Santa Marta in forma riservata“.

Perché il pontefice dovrebbe ricevere Chiara Ferragni e Fedez? Magari, per una parola di conforto.

Chiara Ferragni e Fedez dal Papa: è un bluff?

Considerando che Chiara Ferragni e Fedez non sono mai stati grandi credenti, una domanda sorge spontanea: l’incontro con Papa Francesco è l’ennesima strategia di comunicazione? Ammesso che la notizia lanciata da Alberto Dandolo sia vera, non ci sarebbe altra spiegazione. Due persone non particolarmente religiose – sembra che non abbiano neanche battezzato i figli – perché dovrebbero incontrare il pontefice?