Il caso Balocco ha completamente distrutto l’immagine di Chiara Ferragni. L’imprenditrice è scesa nel silenzio e non si è mostrata più sui social, ma questo non significa che sia rimasta con le mani in mano. Ha assoldato una vera e propria task force che ha il compito di farla risorgere.

Chiara Ferragni: la task force che la farà risorgere

Secondo La Stampa, Chiara Ferragni ha ingaggiato una vera e propria task force che avrà il compito di farla risorgere dopo il caso Balocco. L’affaire del pandoro griffato l’ha messa in ginocchio e la sua carriera è appesa ad un filo. E’ per questo che l’imprenditrice ha scelto di farsi affiancare da professionisti.

Chiara Ferragni: ecco da chi è composta la task force

La task force che ha il compito di ripulire l’immagine di Chiara Ferragni è composta da due avvocati e da un’agenzia di comunicazione. Il primo studio legale è quello di Gianni Origoni, che si occuperà degli aspetti legali, societari e civilistici della vicenda Balocco. Gli aspetti penali, invece, sono stati affidati al legale Marcello Bana. A gestire il tutto è l’agenzia di comunicazione e web reputation Community, guidata dal founder e Ceo Auro Palomba.

Chiara Ferragni: la sua carriera è appesa ad un filo

La task force ha il compito di salvare la carriera di Chiara Ferragni. L’imprenditrice ha perso 100 mila follower in una settimana, ma il problema più grande è rappresentato dai contratti con brand italiani e internazionali.