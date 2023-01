Chiara Nasti, pioggia di critiche: "Il mio primo compleanno da mamma, fiera di me"

Chiara Nasti ha scritto un lungo post dedicato a sé stessa in occasione del suo 25esimo compleanno, ed è stata bersagliata dalle critiche.

Chiara Nasti: il primo compleanno da mamma

Chiara Nasti ha spento 25 candeline e per l’occasione ha festeggiato con i suoi amici più cari, il fidanzato Mattia Zaccagni e il figlio Thiago, nato a dicembre 2022. L’influencer ha infine condiviso un lungo messaggio via social che non ha mancato di sollevare l’indignazione della rete.

“E sono 25 anni, vissuti sempre con emozione e non tradendo mai me stessa. Il resoconto a oggi ha superato le mie aspettative, il primo compleanno da mamma e non potrei esserne più fiera.

Cambiano le priorità, le attenzioni e la quotidianità, dedicata totalmente al mio cucciolo. Ogni traguardo sarà per lui, ogni successo lo raggiungerò per te. Mi hai dato la forza, amore, riempiendomi di gioia. Quindi auguri a me e a tutte le cose belle che ci aspettano”, ha scritto via social.

In molti hanno accusato l’influencer per il suo essere autocelebrativa, per l’uso dell’Italiano e infine per aver portato con sé il piccolo Thiago al party di compleanno che, per molti, non sarebbe stato il luogo adatto per un bambino di neanche due mesi.

L’influencer al momento non ha replicato alle polemiche nei suoi confronti e in tanti si chiedono se lo farà.

In più di un’occasione Chiara Nasti è stata bersagliata dalle critiche, soprattutto a causa della sua recente maternità. Durante la gravidanza l’influencer si è attirata contro l’ira della rete per via di alcuni commenti sul peso in gravidanza e, a seguire, è finita nell’occhio del ciclone per il suo Gender Reveal Party allo stadio Olimpico.