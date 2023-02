Cipolle ai piedi: i rimedi per l'alluce valgo

Indossare le proprie scarpe preferite può essere alquanto problematico e difficile a causa delle cipolle ai piedi che sono dolorose e fastidiose. Per alleviare il dolore, si consiglia di affidarsi a metodi e soluzioni naturali come il tutore per alluce valgo. Cerchiamo di capire come fare e quali rimedi adottare per questa condizione.

Cipolle ai piedi

Nota anche con il nome di alluce valgo, le cipolle ai piedi non sono un difetto anatomico, bensì un disturbo alquanto fastidioso e doloroso che interessa moltissime donne. Si tratta di una malformazione del piede alquanto fastidiosa e difficile da tollerare che prende appunto questo nome per cui si forma una protuberanza che ricorda molto la forma di una cipolla.

Un disturbo molto diffuso in Italia proprio tra il sesso femminile che è il soggetto a maggior rischio e più coinvolto rispetto a quello maschile. Una condizione che si presenta come una tumefazione interna del primo e del secondo dito del piede che porta a uno spostamento rpogressivo verso il secondo dito degli arti inferiori.

Qualora il disturbo dovesse aggravarsi e non fosse trattato nel modo giusto, si rischia che l’avampiede vada fuori asse. I soggetti colpiti vanno incontro a una serie di sintomi, come dolore che può essere più o meno intenso, arrossamento della zona, infiammazione e anche calli morbidi. Si hanno poi problemi di deambulazione dal momento che si fa fatica a indossare le scarpe preferite.

Si consiglia, qualora si avesse il problema delle cipolle ai piedi, di trattare questa condizione o disturbo con metodi e soluzioni a base naturale, come Alluvalg che dona sollievo dal dolore permettendo di tornare a condurre una vita il più normale possibile e liberi da un fastidio del genere.

Cipolle ai piedi: cause

Una patologia molto comune nel sesso femminile che prende il nome volgarmente di cipolle ai piedi, ma in realtà si identifica con alluce valgo. Si chiama in questo modo proprio perché il piede assume nella forma e nel colore l’aspetto di una cipolla che può essere rossa, quindi infiammata e bianca se asintomatica.

In ogni caso, questo disturbo dipende da una serie di cause e di fattori che è bene capire quali sono dal momento che si tratta di una condizione alquanto dolorosa e difficile da tollerare. In alcuni casi che corrisponde a una piccola percentuale, sicuramente si tratta di una deformazione che ha origini congenite che va a colpire l’osso per cui l’articolazione dell’alluce è acquisita.

Le cause, anche tra gli stessi esperti e professionisti del settore, non risultano essere del tutto chiare, ma ci sono sicuramente alcuni fattori che possono, molto più di altri, influire su questa condizione. La predisposizione genetica, ma anche l’uso di scarpe non adatte o non conformi al proprio piede e articolazione dell’arto inferiore.

Indossare delle scarpe con tacco, a punta stretta o con tomaia rigida vanno a peggiorare e a far insorgere le cipolle ai piedi causando questo disturbo. Possono provocare una pressione sulle dita andando a peggiorare questa condizione e anomalia. Un difetto del piede, come il piede piatto, va sicuramente a influire sulla postura.

Cipolle ai piedi: rimedio naturale

Sono davvero tante i soggetti che soffrono del problema delle cipolle ai piedi e per risolvere questa condizione, cercando di alleviare il dolore che comporta, gli stessi esperti consigliano di affidarsi a metodi e soluzioni che siano efficaci e utili. Per evitare l’intervento, in commercio si trovano diversi rimedi, ma il migliore, attualmente, è Alluvalg, un tutore in silicone.

Un dispositivo realizzato in silicone che avvolge l’alluce permettendo così di mantenere una corretta postura in modo da ridurre la sporgenza verso l’esterno del piede. Un prodotto naturale che non irrita la pelle e non lascia segni o cicatrici. Un tutore che, a contatto con la pelle del piede, permette di eliminare il dolore.

Si consiglia di indossarlo tutti i giorni, anche solo per poche ore, in modo da trarne i massimi benefici possibili. Le donne possono indossare questo tutore anche con scarpe strette o i tacchi alti. Sin dal primo momento in cui lo si indossa, è possibile notare fin da subito i primi miglioramenti poiché allevia il dolore eliminando anche l’infiammazione che è alla base.

Proprio grazie a questo che è riconosciuto come il miglior rimedio contro l’alluce valgo. Inoltre è definito come la soluzione alternativa alla chirurgia per le forme non gravi di piede a cipolla.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un tutore che permette di ripristinare la posizione adatta del piede eliminando anche le fastidiose e antiestetiche cipolle ai piedi e permettendo di correggere il problema del piede piatto. Nel giro di 6 mesi, è possibile tornare ad avere un piede sano e bello senza dolore e problemi, come testimoniano anche le consumatrici.

Alluvalg, essendo esclusivo e originale, non si ordina nei negozi o Internet, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto dove in fondo alla pagina è possibile compilare il modulo con i propri dati personali e approfittare della promozione di una confezione a 35.99€ con altre offerte da valutare. Il pagamento si effettua con Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.