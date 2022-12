Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, una delle coppie più amate di Uomini e Donne, sono diventati genitori.

Alle prime luci dell’alba di mercoledì 21 dicembre 2022 è nata la piccola Maria Vittoria.

Claudia Dionigi e Lorenzo sono diventati genitori

Fiocco rosa in casa di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi. L’ex corteggiatrice e l’ex tronista di Uomini e Donne sono diventati genitori di una bellissima bambina, alla quale hanno dato il nome di Maria Vittoria. Il parto è andato benissimo, anche se il travaglio è stato piuttosto lungo.

La stessa Claudia ha ammesso: “Non dormo da 24 ore“.

L’annuncio di Claudia e Lorenzo

Il lieto annuncio è stato dato dai neo genitori via Instagram. Sia Claudia che Lorenzo hanno utilizzato uno scatto dolcissimo: la mano di Riccardi con i piedini di Maria Vittoria al centro. Qualche ora dopo, la Dionigi si è mostrata in video per ringraziare i fan dei tanti messaggi che ha ricevuto. Ha dichiarato:

“Perdonate la mia faccia, ma sono sincera… Devo ancora riprendermi, anche se è andato tutto benissimo. (…) E’ stata tosta, però Maria Vittoria sta benissimo ed è una bella pagnottella”.

Lorenzo ha rischiato di svenire in sala parto

Sempre via social, Lorenzo ha mostrato uno dei momenti più difficili che ha vissuto in queste ore. Quando ha visto spuntare la testa della piccola Maria Vittoria ha rischiato di svenire in sala parto. “Bianco e giramenti di testa“, ha confessato Riccardi.