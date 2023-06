Alcolock: cos'è e come funziona il nuovo dispositivo per auto previsto dal C...

Il Consiglio dei Ministri dà il via libera al disegno di legge sulla sicurezza stradale e la delega per la riforma del Codice della Strada: l'alcolock è la principale novità, ecco di che si tratta

Non più di zero. Il Consiglio dei Ministri dà il via libera al disegno di legge sulla sicurezza stradale e la delega per la riforma del Codice della Strada. In tema di alcol è prevista una novità principale: l’alcolock. Vediamo cos’è.

Come funziona l’alcolock?

Si tratta di un dispositivo che impedisce la messa in moto del veicolo se il tasso alcolemico del guidatore (recidivo) supera lo zero. Conosciuto anche con i nomi di Ignition Interlock Device (IID) o di Breath alcohol ignition interlock device (BAIID), l’alcolock non è altro che un etilometro da auto, in cui il conducente deve soffiare ogni volta che si siede di fronte al volante. Lo strumento è collegato alla centralina di accensione del motore e ne impedisce l’avviamento se il livello dell’alcol presente nell’aria – esaminata automaticamente da un sensore installato nell’abitacolo – supera il livello previsto dalla legge.

È obbligatorio

Il nuovo testo del Codice della Strada è composto da diciotto articoli e il titolo primo è dedicato proprio alle misure di contrasto per chi si mette alla guida drogato o ubriaco. Serve un tasso alcolemico pari a zero per mettersi al volante se si è stati già condannati per aver guidato in stato di ebbrezza, con l’obbligo di montare sull’auto il cosiddetto alcolock.