Come cambia la classifica di Serie A con o senza la penalizzazione della Juventus

La giornata di oggi sarà molto probabilmente decisiva per capire come andrà il campionato di Serie A 2022/23. La Juventus è in attesa che il Collegio di Garanzia del Coni si pronunci sulla sentenza che le ha tolto i 15 punti per il caso plusvalenze, ma anche le altre squadre osservano interessate.

Serie A, come cambia la classifica con o senza la penalizzazione per la Juventus

Al momento, la Juventus è settima a 44 punti (tenendo conto del -15). Davanti alla Vecchia Signora in classifica ci sono il Napoli degli irraggiungibili a 75 punti, poi la Lazio a quota 61, la Roma a 56, il Milan a 53, l’Inter a 51 e l’Atalanta a 49. In un solo pomeriggio, se la sentenza dovesse essere annullata, la Juventus potrebbe guadagnare ben quattro posizioni, passando dal settimo al terzo posto. Per gli uomini di Allegri sarebbe una svolta alla stagione fondamentale perché potrebbero tornare pienamente in corsa, anche come favoriti, per piazzarsi tra i posti validi agli accessi alla Champions League.

I possibili scenari della sentenza

Come sappiamo, il Collegio di Garanzia del Coni non deciderà nel merito, ma potrà valutare soltanto eventuali vizi di forma nella sentenza che penalizzò la Juventus. A questo punto gli scenari sono ridotti a tre. Se saranno ravvisati vizi di forma la Juve potrà riottenere i 15 punti, se non saranno ravvisati dovrà mantenere la penalizzazione, se, invece, il Collegio rinvierà tutto alla Corte Federale si dovrà ancora aspettare.