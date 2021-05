Compleanno Archie Harrison: Harry e Meghan chiedono donazioni

In occasione del compleanno di Archie Harrison Harry e Meghan hanno chiesto ai loro fan di fare una donazione per la campagna vaccinale.

Il 6 maggio il piccolo Archie Harrison Mountbatten-Windsor ha compiuto 6 anni. Per l’occasione i suoi genitori, Harry e Meghan, hanno chiesto di donare 5 dollari in sostegno della campagna di vaccinazione contro il Covid.

Harry e Meghan: la donazione

Attraverso il sito della loro fonazione, Archewell, Harry e Meghan Markle hanno chiesto alle persone di donare 5 dollari a sostegno della campagna vaccinale contro il Coronavirus. “Non possiamo pensare a un modo più risonante per onorare il compleanno di nostro figlio”, hanno fatto sapere i due ex duchi del Sussex, e ancora: “Se ci facciamo vivi tutti, con compassione per coloro che conosciamo e che non conosciamo, possiamo avere un impatto profondo”.

Sulla pagina della fondazione i due hanno condiviso un nuovo scatto del loro bambino, che da un anno vive con loro in California lontano da occhi indiscreti. Nell’immagine il piccolo Archie è girato di spalle e osserva dei palloncini che tiene tra le mani. Si tratta della sua prima foto ufficiale dopo quella condivisa dalla coppia per gli auguri di rito a Natale.

Harry e Meghan: la seconda gravidanza

Secondo indiscrezioni il piccolo Archie Harrison avrebbe festeggiato il compleanno senza la presenza di mamma Meghan che, da qualche giorno, sarebbe ricoverata in ospedale per scongiurare il pericolo di un parto prematuro.

L’ex attrice infatti è incinta della sua seconda figlia, il cui arrivo è atteso per giugno. Per il momento l’ex duchessa e suo marito Harry non hanno confermato la notizia in circolazione e in tanti sono in attesa di sapere se davvero la seconda figlia della coppia nascerà prima del tempo stabilito.

Harry e Meghan: la nuova vita negli States

Dopo l’addio ai titoli nobiliari il Principe Harry e Meghan Markle hanno cercato di costruirsi una nuova vita negli States stando lontani da occhi indiscreti. Di recente la coppia ha fatto discutere per la loro controversa intervista da Oprah Winfrey, e a seguire Meghan Markle si è assentata (sembra per via della gravidanza) dal funerale del Principe Filippo, scomparso lo scorso 9 aprile. Durante le esequie Harry si è mostrato sereno mentre chiacchierava con suo fratello William e con sua cognata Kate Middleton, e per il momento non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni in merito a quanto affermato alla CBS.