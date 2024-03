Chiara ha ironizzato sulla vicenda: “Volevo ringraziarvi tutti perché ho ricevuto centinaia di messaggi per quella ‘bellissima’ cover che è stata fatta”

La nuova copertina de L’Espresso, raffigurante Chiara Ferragni in versione Joker, ha scatenato una tempesta mediatica.

Copertina de L’Espresso, Ferragni pronta a intentare una causa

Nonostante la crisi coniugale con Fedez, la coppia ha difeso pubblicamente l’influencer, con quest’ultimo che ha criticato il proprietario de L’Espresso, Donato Ammaturo, su Instagram.

Chiara Ferragni ha ironizzato sulla controversa copertina nelle sue storie Instagram, ringraziando i follower per il sostegno ricevuto, “Volevo ringraziarvi tutti perché ho ricevuto centinaia di messaggi per quella ‘bellissima’ cover che è stata fatta”. Tuttavia, come riporta tg24.sky.it, ha annunciato di aver dato mandato ai suoi legali di valutare azioni legali contro la società editrice del settimanale, inclusa una possibile richiesta di risarcimento danni.

Il numero, intitolato “Ferragni SPA. il lato oscuro di Chiara”, accusa l’influencer di operare in un’opaca rete di società e di mancare di trasparenza nel suo impero aziendale. L’inchiesta sottolinea presunti problemi di reputazione, coinvolgendo la Procura di Milano nelle indagini sui movimenti finanziari e sospetti follower falsi.

Copertina de L’Espresso, Ferragni pronta a intentare una causa

Fedez ha replicato sui social attaccando il proprietario de L’Espresso e chiedendo un’inchiesta sul suo passato petrolifero, la situazione è esplosa in una guerra mediatica che coinvolge non solo l’immagine di Chiara Ferragni ma anche la trasparenza delle sue attività economiche.

La controversia mette in luce tensioni tra l’influenza digitale e i tradizionali mezzi di comunicazione, alimentando il dibattito sulla responsabilità giornalistica e l’uso dei social media nell’era dell’informazione digitale.