A distanza di qualche tempo dall’intervento a cui ha sottoposto Fedez per il cancro, il medico che l’ha curato ha rotto il silenzio. L’uomo ha svelato che aveva fatto un patto con Federico Lucia, ma lui l’ha rotto dopo 48 ore.

Fedez: il medico che l’ha operato per il cancro svela il “patto”

Intervistato dal settimanale Oggi, il medico Massimo Falconi ha parlato di Fedez. A distanza di qualche tempo dall’intervento per cancro a cui si è sottoposto il rapper, il dottore ha svelato alcuni retroscena inediti. Tra questi c’è un patto che aveva stretto con Federico Lucia, ma che lui ha violato dopo 48 ore.

Fedez e il medico: cosa stabiliva il patto?

Il medico ha raccontato che Fedez è stato “complice e motivato, ma anche fortunato”. Il rapper ha scoperto il cancro durante una visita per una tosse persistente ed è stata una doccia fredda. Forse è anche per questo che Federico e il dottore hanno stretto un patto di riservatezza:

“Avevamo stretto un patto, silenzio assoluto per 15 giorni, finché non fosse giunto l’esito dell’esame istologico. Lo ha mantenuto per 48 ore. Poi si è fotografato da solo e ha postato tutto su Instagram”.

Fedez e il cancro: la vicinanza di Chiara

Non solo il patto, il medico ha svelato anche la vicinanza di Chiara Ferragni a Fedez durante la malattia. E’ per questo che, a detta di Falconi, il rapper ha sofferto molto di più per le vicende giudiziarie della moglie che per la malattia. Il dottore ha concluso: