Coppa Italia, Juventus-Monza: bianconeri si riscattano e volano ai quarti

Dopo il clamoroso 5-1 subito dal Napoli, la Juventus si è riscattata sconfiggendo il Monza in casa. I bianconeri sono ai quarti.

Non è facile venire fuori dal pesantissimo 5-1 contro il Napoli, ma la Juventus ce l’ha fatta.

La squadra bianconera ha affrontato negli ottavi di finale il Monza, vincendo per 2-1. Hanno segnato per la Juventus Kean M. (8′) e Chiesa F. (78′). Per la squadra lombarda Valoti M. (24′).

Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Juventus-Monza

Di seguito le due formazioni scese in campo nei primi minuti della partita:

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; McKennie, Fagioli, Paredes, Miretti, Iling; Soulé; Kean. Allenatore: Allegri

Perin; Gatti, Rugani, Danilo; McKennie, Fagioli, Paredes, Miretti, Iling; Soulé; Kean. Monza (3-4-2-1): Cragno; Marlon, Caldirola, Carboni; Ferrarini, Ranocchia, Valoti, Carlos Augusto; Ciurria, D’Alessandro; Gytkjaer. Allenatore: Palladino

I bianconeri ritornano alla vittoria

La Juventus è scesa in campo in questo match importantissimo all’Allianz Stadium con la cattiveria necessaria.

Per i bianconeri è stata una prima volta, in tutti i sensi. È infatti la prima gara dell’era Scanavino, ma è stato anche il match della ripartenza per Federico Chiesa che ha ritrovato il gol dopo oltre un anno. La squadra di casa è riuscita a sbloccare il risultato ad appena otto minuti dal fischio con Moise Kean che ha firmato un gol di testa da manuale. Il Monza ha dimostrato di saper reagire e al 24esimo Valoti ha accorciato le distanze.

Nella ripresa La rosa juventina è stata comunque rinvigorita dall’entrata in campo di due giocatori di peso: Di Maria e Chiesa. Proprio quest’ultimo al 78esimo è riuscito a far sognare il tifo bianconero con un gol che non ha perdonato nulla alla porta avversaria. Il resto è ormai è storia: la Juventus ha passato il turno, ma ora l’attenzione dovrà essere rivolta alla partita contro l’Atalanta.